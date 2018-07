Zvonareva derrota Azarenka no Masters da WTA

A russa Vera Zvonareva enfrentou dificuldades, mas conquistou a sua segunda vitória no Masters da WTA, que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Nesta quarta-feira, ela derrotou a bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1 hora e 44 minutos.

Com o resultado desta quarta-feira, Zvonareva ficou mais perto da classificação às semifinais, já que acumula duas vitórias em dois jogos no Grupo Branco do Masters da WTA. Azarenka e a sérvia Jelena Jankovic perderam a única partida que disputaram até agora, enquanto a belga Kim Clijsters ainda não estreou.

Zvonareva ampliou a sua vantagem no confronto direto com Azarenka, acumulando, agora, seis vitórias e duas derrotas. Na partida desta quarta-feira, Zvonareva esteve quase sempre atrás do placar, mas conseguiu reagir para vencer. No primeiro set, ela se recuperou de duas quebras de serviço para levar o jogo ao tie-break.

A dificuldade se repetiu na segunda parcial, quando Azarenka abriu 2/0 ao conseguiu uma nova quebra de serviço. Zvonareva, porém, obteve nova virada e venceu por 6/4, faturando a sua segunda vitória em Doha.