Zvonareva e Schiavone avançam em Roland Garros

Terceira cabeça de chave da competição, Zvonareva sofreu bem mais do que imaginava para bater a alemã Sabine Lisicki, que veio do qualifying e foi superada de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/5, após 2h40min de confronto. Já Schiavone, pré-classificada como quinta maior favorita ao título e atual campeã da competição, arrasou a russa Vesna Dolonts por 6/1 e 6/2.

Com os resultados, Zvonareva terá pela frente na terceira rodada a australiana Anastasia Rodionova, enquanto Schiavone lutará por um lugar nas oitavas de final contra a chinesa Shuai Peng. A tenista da Austrália avançou nesta quarta ao bater a romena Edina Gallovits-Hall por 6/1 e 6/4, enquanto a jogadora da China se classificou ao derrotar a eslovena Polona Hercog por 7/5 e 6/1.

Em outro duelo disputado nesta quarta, a eslovaca Daniela Hantuchova venceu a italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/2, e irá medir forças com Caroline Wozniacki na terceira rodada.

Outras duas cabeça de chave que se garantiram na terceira rodada nesta quarta foram a sérvia Jelena Jankovic e a francesa Marion Bartoli, respectivamente pré-classificadas como décima e 11.ª maiores favoritas. A primeira delas venceu a russa Vera Dushevina por 6/3 e 6/2, enquanto a segunda eliminou a bielo-russa Olga Govortsova com parciais de 6/4, 6/7 (1/7) e 6/2.

Pouco abaixo de Jankovic e Bartoli na lista de favoritas, a russa Svetlana Kuznetsova, 13.ª cabeça de chave, também assegurou um lugar na terceira rodada ao superar a romena Irina-Camelia Begu pore duplo 6/1. Desta forma, ela se credenciou para enfrentar a canadense Rebecca Marino, que bateu a espanhola Maria Jose Martínez Sánchez por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/3.