Zvonareva fatura título do Torneio de Baku A russa Vera Zvonareva conquistou neste domingo o título do Torneio de Baku, no Azerbaijão, disputado em quadras rápidas e que distribui US$ 220 mil em prêmios. Na decisão, a número 3 do mundo derrotou a compatriota Ksenia Pervak, 55ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 23 minutos.