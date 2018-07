Zvonareva sofre, mas bate Tatishvili e avança à final Depois de vencer na quinta-feira em apenas 42 minutos, a russa Vera Zvonareva sofreu para superar Anna Tatishvili, da Geórgia, nesta sexta. A número 3 do mundo precisou de 3 horas para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (4/7) e 6/2, e alcançar a semifinal do Torneio de Baku, no Azerbaijão.