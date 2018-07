Zvonareva vence e avança às quartas na Tailândia

Com o resultado, a bicampeã do torneio jogará por um lugar na semifinal contra a chinesa Shuai Peng, que na última quarta-feira bateu a britânica Elena Baltacha por 2 sets a 1.

Outra cabeça de chave que assegurou vaga nas quartas de final nesta quinta foi a eslovaca Daniela Hantuchova. Pré-classificada como quarta maior favorita, ela bateu a japonesa Kimiko Date-Krumm por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, e agora medirá forças contra a usbeque Akgul Amanmuradova, que superou a sul-africana Chanelle Scheepers com parciais de 6/2 e 6/4.

A italiana Sara Errani também assegurou um lugar nas quartas de final ao derrotar a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 7/5 e 6/2. Com isso, se credenciou para encarar Galina Voskoboeva, do Casaquistão, na luta por um lugar na semifinal.