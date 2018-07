Zvonareva vence e encara Jankovic na semifinal em Doha

Atual número 3 do mundo e uma das favoritas ao título, Zvonareva sofreu para vencer a rival e chegou a ficar muito perto da eliminação, quando Hantuchova sacou para o jogo no último set. No entanto, obteve grande virada nos dois últimos games e devolveu a derrota sofrida na Tailândia, na semana passada.

Na semifinal, Zvonareva terá outra adversária difícil pela frente. Ela vai duelar com a ex-número 1 do mundo Jelena Jankovic, que eliminou a checa Klara Zakopalova, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.

A outra semifinal terá a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual líder do ranking, e a francesa Marion Bartoli.