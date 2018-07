Zvonareva vence e vai às quartas de final na Tailândia

Atual oitava colocada do ranking mundial, Zvonareva busca o seu terceiro título do WTA tailandês e na próxima fase da competição terá pela frente a romena Sorana Cirstea, pré-classificada como sétima maior favorita, que nesta quarta bateu a japonesa Misaki Doi por duplo 6/2.

Outro confronto das quartas de final em Pattaya irá reunir a tailandesa Tamarine Tanasugarn e a russa Maria Kirilenko, quarta cabeça de chave. Após surpreender a casaque Galina Voskoboeva, sexta cabeça de chave, na estreia, a tenista local superou nesta quarta a taiwanesa Kai-chen Chang por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3.

Já Kirilenko sofreu para confirmar o seu favoritismo diante da australiana Anastasia Rodionova. Ela venceu por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 7/6 (7/3), sendo que chegou a estar perdendo a última parcial por 5 a 2, antes de conseguir uma grande reação no final do confronto, encerrado apenas no tie-break.