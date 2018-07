Zvonareva vence Jankovic na estreia do Masters

Com o bom resultado, Zvonareva assumiu a liderança do Grupo Branco, que conta ainda com a belga Kim Clijsters e a bielo-russa Victoria Azarenka. A outra chave, chamada Marrom, tem dois duelos nesta terça: a líder do ranking Caroline Wozniacki joga contra a russa Elena Dementieva e a italiana Francesca Schiavone encara a australiana Samatha Stosur. Após se enfrentarem, as duas melhores tenistas de cada grupo avançam à semifinal.

O Masters da WTA não conta neste ano com as irmãs norte-americanas Serena e Venus Williams, respectivamente a terceira e a quinta colocadas no ranking mundial, que estão se recuperando de contusão.