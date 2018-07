Aleshin é o mais rápido em Pocono e garante 1ª pole na história da Rússia na Indy

O russo Mikhail Aleshin, da Schmidt Peterson, garantiu neste sábado a pole position da etapa de Pocono da Fórmula Indy. Foi a primeira vez na história que um piloto da Rússia conseguiu ser o mais rápido em um treino classificatório da competição.

O feito veio com uma vantagem mínima sobre o norte-americano Josef Newgarden, o segundo colocado. O russo ficou apenas 0s093 à frente no oval da Pensilvânia. Ainda sem acreditar muito no principal feito da carreira na categoria, o russo comemorou.

"É a minha primeira pole na Indy. Estou muito feliz de levar o carro de número sete da Schmidt ao topo", comemorou. "A equipe fez um trabalho incrível. Tivemos um pouco de dificuldades na volta 1, mas decidi acelerar ainda mais para ver o que acontecia. Felizmente não bati no muro e consegui a pole. Incrível."

Os seis primeiros colocados, aqueles que ficaram para a disputa da última parte do classificatório, curiosamente, são pilotos de diferentes países. Além dos dois primeiros, o japonês Takuma Sato ficou com o terceiro melhor tempo, seguido do brasileiro Hélio Castroneves. Em quinto lugar sairá o colombiano Carlos Muñoz, com o canadense James Hinchcliffe em sexto.

O norte-americano Alexander Rossi foi o sétimo mais rápido, seguido pelo australiano Will Power. O brasileiro Tony Kanaan foi o nono e o norte-americano Ed Carpenter fechou o Top 10. Líder do campeonato, o francês Simon Pagenaud não encontrou o acerto ideal e largará apenas em 14º.

A etapa de Pocono acontecerá neste domingo, com largada marcada para as 16h09 (horário de Brasília). Pagenaud lidera o campeonato com 484 pontos, com Will Power em segundo lugar com 423 e Castroneves em terceiro com 373.