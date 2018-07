Alessandro Zanardi vai disputar campeonato de Gran Turismo italiano

Alessandro Zanardi, embaixador da BMW, vai competir na última etapa do Campeonato Italiano de Gran Turismo 2016. O evento será realizado entre os dias 14 e 16 de outubro em Mugello, na Itália. Ele vai correr pela equipe BMW Italia e ROAL Motorsport.

Para a prova, a BMW Motorsport modificou um BMW M6 GT3 para que o carro se adaptasse às necessidades especiais do piloto. Ele não corria desde julho do ano passado, quando participou das 24 horas de Spa, na Bélgica. Depois disso, preferiu se concentrar na preparação para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro, evento em que conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata no paraciclismo.

Para Zanardi, preparar-se para uma paralimpíada e conquistar medalhas com quase 50 anos, além de poder se dedicar às corridas, é ‘excepcional’. “Minha vida é um privilégio que nunca termina. Sou capaz de fazer muitas coisas e este ano é um exemplo clássico disso”, afirma.