Alonso diz que só decidirá futuro após conhecer carros da geração 2017

"Eu tenho contrato até o fim de 2017, então este é o mínimo período de tempo em que estarei na McLaren. E, em 2017, as regras vão mudar muito, os carros serão muito diferentes. Então, vou pilotar em 2017 para ver o quanto vou curtir estes carros. E vou tomar uma decisão para ficar mais alguns anos ou encerrar minha passagem pela F1", afirmou o piloto espanhol.

Antes das mudanças de 2017, Alonso e a McLaren terão o desafio de se recuperar neste ano, na parceria com a Honda. Depois da decepção do ano passado, o bicampeão da F1 projeta terminar as provas em melhores colocações, de preferência dentro da zona de pontuação (entre os dez primeiros).

"Para este ano, a meta é estar com frequência na zona de pontos. Teremos que somar pontos em todas as corridas. E aí vamos lutar por pódios na segunda metade da temporada", declarou Alonso, satisfeito com o rendimento do carro nos testes coletivos da pré-temporada.

"Estamos felizes com o ponto de partida. Mas sabemos que todos os pilotos estão fortes. Teremos que trabalhar duro. Estamos em situação melhor, em comparação a 2015, mas não onde gostaríamos de estar. Ainda não estamos fortes agora. No entanto, sabemos o que precisamos mudar", avaliou o espanhol, que concedeu entrevista em evento de patrocinador em Baku, no Azerbaijão. A cidade vai receber pela primeira vez uma corrida de F1 neste ano, no GP da Europa.