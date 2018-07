Andrea Dovizioso larga na pole position da MotoGP na Holanda

O italiano Andrea Dovizioso será o pole position da etapa da Holanda da MotoGP, no domingo, em Assen. O piloto da Ducati encerrou um jejum de mais de um ano e foi o mais rápido do treino de classificação, neste sábado, realizado grande parte dele sob chuva. A última vez que ele fez largou na frente foi no Catar, no ano passado.

Mais surpreendente do que a pole em si foi a folga sobre o segundo colocado. Dovizioso foi sete décimos mais rápido do que o também italiano Valentino Rossi, que larga em segundo com a Yamaha. O terceiro colocado do treino de classificação foi o britânico Scott Redding, também da Ducati, mostrando a força da equipe italiana no circuito de Assen.

Marc Marquez foi vítima da chuva e da pista escorregadia logo no início do treino de classificação na Holanda, sofreu uma queda, e precisou pegar carona na scooter de um fotógrafo para voltar para os boxes. O espanhol, líder do Mundial, teve sucesso na empreitada com a moto reserva e vai largar no quarto lugar.

Jorge Lorenzo, segundo no Mundial de Pilotos, foi mais de dois segundos e meio mais lento que Dovizioso e vai largar num modesto 11.º lugar em Assen. O britânico Cal Crutchlow sai em quinto, enquanto o colombiano Yonny Hernandez vai largar em sexto.