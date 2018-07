Após acidente feio em Melbourne, Alonso diz que 'gastou uma vida' Fernando Alonso conseguiu uma grande vitória no GP da Austrália: saiu ileso do autódromo de Albert Park, em Melbourne. O espanhol, bicampeão mundial da Fórmula 1, sofreu um acidente que aparentou ser de grandes proporções, depois de tocar na traseira de Esteban Gutiérrez. A McLaren de Alonso decolou contra o muro de proteção e capotou ao cair na área de escape. Ele saiu rastejando debaixo do que restou do carro, mancando, mas sem nenhuma lesão.