Após acidente no GP da Bélgica, Magnussen é levado para o hospital

O dinamarquês Kevin Magnussen foi levado ao hospital após sofrer forte acidente durante o GP da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo. O piloto da Renault rodou na pista e acertou com força o muro de proteção na famosa curva Eau Rouge no tradicional circuito de Spa-Francorchamps.

A forte pancada chegou a destruir uma das proteções da cabeça do piloto, que saiu caminhando do acidente. Magnussen, porém, sofreu uma pequena lesão no seu tornozelo esquerdo. Após ser atendido no circuito, ele foi encaminhado ao hospital para fazer exames de raio X.

De acordo com a Renault, que não revelou detalhes sobre a situação de Magnussen, o piloto está bem. "As coisas parecem ok", disse o chefe de equipe Frederic Vasseur. O acidente sofrido pelo dinamarquês causou a interrupção da corrida por 17 minutos para a remoção dos detritos da pista.

A Renault não confirmou se o piloto terá condições de disputar a próxima etapa da F1, na Itália. A corrida será realizada já no próximo fim de semana, o que daria pouco tempo ao piloto para se recuperar da lesão no tornozelo.

Se não tiver condições de correr, a Renault poderá ter trabalho para colocar dois pilotos no grid. Isso porque o reserva Esteban Ocon se tornou titular justamente neste domingo, ao substituir o indonésio Rio Haryanto, cujo contrato se encerrou na metade do campeonato. Mesmo assim, Haryanto poderia ser uma opção para o lugar de Magnussen em Monza.