Após cravar pole, Rosberg revela ter superado problema eletrônico durante treino

O alemão Nico Rosberg fez a festa da torcida e faturou a pole do GP da Alemanha de Fórmula 1, que acontecerá neste domingo. No treino classificatório, este sábado, o piloto da Mercedes desbancou o companheiro e grande rival Lewis Hamilton. Mas o dia poderia ter sido bem mais tranquilo se não fosse um problema eletrônico em seu carro no início do Q3.

"Foi um treino difícil para mim! Eu tive um problema eletrônico com o regulador de pressão na primeira volta rápida do Q3, então tive que abortar. Isso significava que eu teria mais combustível para a volta final. Eu fiz uma volta muito boa, mas não tinha certeza se era o suficiente", declarou.

Rosberg teve que abortar a primeira tentativa no Q3, justamente por conta do problema, mas voltou na reta final e conseguiu o tempo de 1min14s363, pouco à frente de Hamilton, que largará na segunda posição após cravar 1min14s470.

"Estou muito feliz por começar na primeira posição em minha segunda corrida em casa. Foi ótimo ouvir os torcedores torcendo por mim após minha volta. É uma grande atmosfera aqui em Hockenheim e mal posso esperar por amanhã. Espero poder dar um bom espetáculo e vencer este GP", comentou.

Hamilton se mostrou tranquilo com a segunda posição e minimizou o erro na última ida à pista, quando perdeu a chance de assumir a pole. "Não teve nada particularmente ruim hoje. Minha volta final apenas não deu certo. Foi muito perto e algumas vezes você acerta, em outras não. O carro estava ótimo. A equipe fez um ótimo trabalho e eu definitivamente fiquei perto da pole."