Após decepção em 2015, Honda muda comando junto à McLaren na F-1

Faltando menos de um mês para a abertura do Mundial de Fórmula 1, a Honda decidiu mudar todo o seu comando que atua na categoria, em parceria com a McLaren. A fornecedora de motores do Japão vai trocar Yasuhisa Arai por Yusuke Hasegawa, que será o novo diretor e engenheiro chefe da Honda em todas as atividades relativas à F-1.

Hasegawa, assim, será o maior representante da empresa junto à McLaren, para quem fornece motores desde o ano passado, quando retomou uma parceria histórica e bem-sucedida na F-1. Ele se concentrará no desenvolvimento, atuando mais próximo das atividades técnicas. E terá a companhia de Yoshiyuki Matsumoto, focado na administração geral.

A mudança se deve ao resultado decepcionante da parceria McLaren-Honda em 2015. Os motores da fornecedora japonesa não estiveram à altura das equipes rivais e geraram diversas críticas. Os pilotos Fernando Alonso e Jenson Button, apesar do discurso contido, não esconderam a insatisfação com a força do carro ao longo de toda a temporada.

Longe de alcançar as grandes favoritas, a McLaren terminou o Mundial de Construtores na penúltima colocação, à frente somente da nanica Marussia (atual Manor). No Mundial de Pilotos, Button foi apenas o 16º, enquanto Alonso foi o 17º - ambos são campeões mundiais.

Enquanto Hasegawa assume as ações da Honda na F-1, Arai vão comandar o setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa.