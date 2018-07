Massa chega ao Azerbaijão 'sem saber o que esperar'

Após um fim de semana decepcionante, em que precisou abandonar o GP do Canadá, o brasileiro Felipe Massa volta as suas atenções para a primeira prova da história da Fórmula 1 no Azerbaijão, com o objetivo de voltar a pontuar. O piloto da Williams admite, porém, que não sabe o que esperar para o GP da Europa, que será disputado no próximo domingo, nas ruas de Baku.

"Vai ser a minha primeira vez no Azerbaijão, então eu não sei o que esperar do país. Eu estou realmente ansioso para descobrir um país agradável, boas pessoas, e também uma pista de corrida que será no meio da cidade", afirmou o brasileiro.

O desenho do traçado da pista urbana de Baku foi idealizado por Hermann Tilke e possui longas retas. Para Massa, isso deve tornar as características da prova diferentes das do GP de Mônaco, realizada nas ruas de Montecarlo e onde o brasileiro teve muitas dificuldades este ano - largou em 14º lugar e terminou a prova na décima posição.

"Eu ainda não sei se ele vai ser mais como Mônaco, ou talvez uma mistura entre Mônaco e Cingapura. Vamos esperar e ver. Eu ouvi que as retas serão mais longas, talvez por isso haverá mais ultrapassagens nesta pista em comparação com os outros circuitos de rua em que corremos. Espero sair pela primeira vez do Azerbaijão com um bom resultado", disse.

Após a disputa de sete etapas, Massa é o oitavo colocado no Mundial de Pilotos com 37 pontos. As atividades do GP da Europa começam na próxima sexta-feira, com a realização de dois treinos livres, o primeiro deles a partir das 6 horas (de Brasília).