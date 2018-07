Após 'montanha-russa' no 1º semestre, Hamilton projeta 5ª vitória seguida na F1

"A primeira metade da temporada foi como uma montanha-russa. Então é muito bom estar na posição que estou neste momento. Acredito que vá haver mais altos e baixos nessa segunda parte. Mas a maneira que eu e a equipe nos comportamos até aqui me deixa mais confiante", comentou.

O bom momento nas últimas corridas levou Hamilton à liderança da competição. Ao ganhar o GP da Alemanha, a última prova antes da pausa, ele abriu uma vantagem de 19 pontos para o alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe na Mercedes.

"Estou me sentido renovado e pronto após umas semanas de descanso. Então espero que todos também tenham tido uma boa recuperação e agora vamos competir. Spa é uma grande pista, uma que todo piloto gosta. Foi muito bom vencer na Bélgica no ano passado e estou de dedos cruzados para repetir outra corrida forte agora", disse.

Hamilton ainda espera repetir os bons desempenhos dos atletas britânicos enquanto esteve de folga. O piloto disse que acompanhou os Jogos Olímpicos disputados no Rio de Janeiro e também assistiu à vitória de Cal Crutchlow na etapa da República Checa da MotoGP no último domingo. Na Olimpíada, a Grã-Bretanha terminou em segundo lugar no quadro de medalhas, com 67 pódios no total.

"Fiquei muito orgulhoso dos atletas olímpicos e também vale destacar o Cal Crutchlow, que se tornou o primeiro britânico a ganhar a MotoGP em mais de 30 anos. Vou fazer o máximo para manter a bandeira da Inglaterra no alto neste final de semana", finalizou o inglês.

OUTRO LADO

Enquanto Hamilton tenta manter o bom momento, Nico Rosberg tentará retomar as vitórias do início de temporada. Depois de vencer as quatro primeiras corridas, o alemão não conseguiu frear Hamilton na reta final antes da pausa.

"Foi bom ter umas semanas para ficar com minha família e relaxar, recarregar as baterias. Agora é hora de voltar ao trabalho. O que passou já faz parte do passado. Mal posso esperar para voltar a pilotar, pisar fundo e conseguir o máximo que der nessas próximas corridas", projetou Rosberg.

O piloto alemão também elogiou o traçado na Bélgica e alertou para as variações climáticas constantes da região. "Teremos grandes desafios, pois o tempo costuma ser inconstante e dá um ingrediente a mais de emoção. Ficaria muito feliz em colocar meu nome na lista de vencedores dessa etapa. Vamos ver o que acontecerá."