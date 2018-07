Após 'pior sentimento', Hamilton só pensa em vitória em Mônaco

O inglês Lewis Hamilton ainda tenta esquecer o polêmico acidente em que se envolveu no GP da Espanha, quando abandonou a prova em Barcelona logo na primeira volta, após bater no alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe na Mercedes. O atual bicampeão mundial afirmou que o incidente provocou o "pior sentimento" possível e destacou que o momento é de dar a volta por cima no próximo fim de semana, quando será realizado o GP de Mônaco.

"Barcelona foi o pior sentimento, mas, como eu sempre digo, o verdadeiro teste é você dar a volta por cima quando é derrubado. Foi um momento difícil para todos nós após a corrida, mas agora é capítulo encerrado e estamos pensando em Mônaco", afirmou o inglês.

Agora 43 pontos atrás do líder Rosberg e em terceiro lugar no Mundial de Pilotos - o finlandês Kimi Raikkonen assumiu a segunda posição -, Hamilton só venceu uma vez o GP de Mônaco, em 2008. Mas ele destaca que só esse resultado lhe interessa para o próximo domingo. "Estou me aproximando deste fim de semana com apenas um resultado em mente", disse.

Hamilton destacou que o GP de Mônaco é especial, pois muitos pilotos podem ficar nas suas residências durante o fim de semana da prova. Além disso, as ruas estreitas do circuito de rua representam um desafio extra a todos.

"É uma sensação incrível fazer o carro dançar por aquelas ruas, uma das emoções mais puras você pode ter em um carro de corrida. Eu não tive a melhor sequência de resultados em Mônaco nos últimos anos, mas no ano passado mostrou que tenho o ritmo para fazer o trabalho. É sempre um fim de semana diferente do resto, com o dia extra, os barcos no porto e dormir em casa. Isso torna tudo divertido, porque tudo é um ritmo diferente do resto da temporada", comentou.