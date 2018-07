Após polêmica, Stock começa temporada com Fraga e Sperafico na frente Quatro dias após a revelação de troca de mensagens entre comissários de prova sugerindo que eles teriam agido para manipular resultados de corridas, a temporada 2016 da Stock Car começou oficialmente nesta sexta-feira, com os primeiros treinos livres da etapa que abre o ano, em Curitiba. A última prova antes do fechamento do autódromo internacional paranaense, localizado no município de Pinhais, será entre duplas.