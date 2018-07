Às vésperas de prova, MotoGP garante circuito de Misano no Mundial até 2020

O remodelado circuito, batizado com o nome do piloto italiano Marco Simoncelli, morto de forma trágica em acidente na etapa da Malásia da MotoGP, receberá no domingo pela 20ª vez uma etapa do Mundial. A primeira delas foi em 1980, quando a categoria máxima da motovelocidade era chamada de 500cc.

Depois de 13 anos fora do calendário da MotoGP, a etapa de San Marino voltou a fazer parte do campeonato em 2007 e agora celebra um novo acordo para seguir no Mundial. Localizado próximo à cidade natal de Valentino Rossi, lenda da categoria que nasceu em Urbino e é dono de sete títulos mundiais na categoria máxima da motovelocidade, o circuito de Misano também é considerado uma segunda casa para o piloto italiano, pois no local ele também conta com uma legião de fanáticos torcedores.

Rossi, por sua vez, chegará para a etapa de San Marino como vice-líder do Mundial de MotoGP com o objetivo de reduzir a larga vantagem ostentada por Marc Márquez, da equipe Repsol Honda. O italiano da Movistar Yamaha está com 160 pontos, contra 210 do jovem espanhol. Jorge Lorenzo, companheiro de equipe de Rossi, ocupa o terceiro lugar, com 146 pontos.