Atual campeã da F1, Mercedes estreia carro novo em Silverstone

No mesmo dia em que Ferrari e Williams apresentaram seus novos carros, a Mercedes já colocou o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg para dar uma voltinha no Circuito de Silverstone, na Inglaterra. O modelo W07 Hybrid completou poucas voltas no traçado, em dia de evento especial para filmagens.

Rosberg fez a estreia do carro, seguido de Hamilton, atual bicampeão da F1, totalizando 98,2 quilômetros percorridos nesta sexta-feira. Eles farão a estreia para valer do carro na segunda bateria de testes da pré-temporada, na próxima semana, em Barcelona. O piloto inglês vai pilotar o carro na segunda e na quarta. Rosberg terá o novo modelo em suas mãos na terça e quinta.

O teste desta sexta, conhecido como "shakedown" (a estreia do carro na pista), é permitido pelo regulamento da categoria. Pelas regras, cada equipe pode fazer dois eventos promocionais ao longo da temporada, para filmagens que poderão ser utilizadas por patrocinadores. Cada evento tem limite de 100 quilômetros percorridos e devem contar com pneus de demonstração.