Atual campeão, Lorenzo abre MotoGP de 2016 com vitória

O piloto espanhol Jorge Lorenzo, da equipe Movistar Yamaha e atual campeão da MotoGP, mostrou que veio forte para a temporada de 2016 e venceu a primeira prova do ano ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar na etapa do Catar, neste domingo, em Doha. O italiano Andrea Dovizioso (Ducati) e o espanhol Marc Márquez (Repsol Honda) completaram o pódio.

Em uma prova marcada pelo novo regulamento, que padronizou a eletrônica das motos e impôs os pneus Michelin a todas as equipes, o campeão largou na pole e manteve liderança, enquanto Andrea Iannone (Aspar) saltou para o segundo lugar, deixando para trás Márquez e Maverick Viñales (Suzuki Ecstar).

Na ponta durante a primeira volta, Lorenzo não conseguiu abrir uma boa vantagem e foi ultrapassado pelas Ducati mais rápidas de Iannone e Dovizioso no segundo giro. Atrás do campeão vinha Valentino Rossi e Márquez.

Após três voltas, os cinco pilotos formaram o pelotão da frente, mas a briga de companheiros na ponta acabou por vitimar Iannone, que foi ao chão após tentar ultrapassar Dovizioso, que se viu obrigado a segurar Lorenzo.

No entanto, apesar de ter uma moto de velocidade final melhor, Dovizioso acabou surpreendido pelo campeão e foi ultrapassado. A cinco voltas do final, Márquez passou Rossi. Pouco depois, Lorenzo ainda cravou a volta mais rápida da história do circuito de Losail, com o tempo de 1min54s927, e ampliou a vantagem ao segundo colocado para 1s8, tornando fácil o trabalho de fechar a prova com a primeira vitória da temporada.

Líder do campeonato com os 25 pontos conquistados neste domingo, Lorenzo e o circo da Moto GP voltam à ação no primeiro final de semana de abril. No próximo dia 3, os motociclistas disputam a etapa da Argentina, em Termas do Río Hondo.