Barrichello faz a pole em Goiânia e tenta esquentar briga na Stock Car

Rubens Barrichello conquistou, neste sábado, a pole position para a etapa de Goiânia da Stock Car, com o tempo de 1min25s275. Pela terceira vez no ano, o piloto fez o melhor tempo nos treinos classificatórios e garantiu o primeiro lugar no grid. Na vice-liderança do campeonato, o piloto espera diminuir a desvantagem para o líder Felipe Fraga, que larga na terceira posição. Marcos Gomes fez o segundo melhor tempo na capital goiana.

Correndo no oitavo e último grupo do classificatório, Rubinho precisava superar o tempo de Marcos Gomes. No entanto, Barrichello fez duas voltas excelentes, baixando seu próprio tempo na segunda, cravando o tempo 0s207 abaixo do rival. Fraga não conseguiu acompanhar o ritmo e fez 1min25s490.

"Neste momento é como se eu estivesse competindo contra a pista, contra o tempo, contra mim mesmo. Porque o Fraga começa a entrar em um modo de começar a se conscientizar para marcar pontos, sem poder se arriscar tanto. Eu já não posso pensar assim, tenho de buscar a maior velocidade possível e tentar ganhar as provas", analisou Barrichello após o treino.

No pelotão intermediário, Valdeno Brito apareceu com o quarto melhor tempo, seguido por Diego Nunes, Nestor Girolami, Lucas Foresti, Ricardo Maurício, Max Wilson e Daniel Serra, fechando os dez primeiros.

A cinco corridas do final da temporada, distribuídas em três etapas, Barrichello acredita que a estratégia será sua principal aliada na briga pelo título. O piloto ex-Fórmula 1 está a 44 pontos de Felipe Fraga na classificação.

"O campeonato nos permite jogar muito com a estratégia. Então temos que arriscar a todo momento, tentar sair daqui com mais do que 30 pontos, e torcer para que o Fraga não faça tantos. Temos de chegar vivos na última etapa, que vale o dobro, e aí sim tentar mexer com o campeonato", afirmou Barrichello, que conquistou duas vitórias em 2016, ambas na segunda corrida do dia, que vale 30 pontos, enquanto a prova principal dá 45 ao vencedor.

Confira os dez primeiros colocados do grid de largada em Goiânia:

1-) Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1min25s275

2-) Marcos Gomes (Cimed Racing) -1min25s482

3-) Felipe Fraga (Cimed Racing) - 1min25s490

4-) Valdeno Brito (TMG Racing) - 1min25s520

5-) Diego Nunes (União Química Racing) - 1min25s552

6-) Nestor Girolami (Eisenbahn Racing Team) - 1min25s654

7-) Lucas Foresti (Full Time-ProGP) - 1min25s666

8-) Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - 1min25s717

9-) Max Wilson (Eurofarma RC) - 1min25s719

10-) Daniel Serra (Red Bull Racing) - 1min25s722