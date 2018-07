Bom conhecimento da pista faz Massa sonhar até com pódio

Felipe Massa chegou a Barcelona para a disputa do GP da Espanha de Fórmula 1, marcado para este domingo, confiante de que o seu grande entendimento da pista local poderá ser um trunfo na corrida e no treino de classificação para o grid de largada, marcado para começar às 9 horas (de Brasília) no sábado, mesmo horário da prova no dia seguinte.

O piloto da Williams afirmou que almeja até mesmo poder ficar entre os três primeiros colocados nesta quinta etapa do Mundial de F1. "Estou ansioso para ter uma boa corrida aqui e espero que possamos continuar melhorando prova a prova, e seguir marcando pontos. Ser capaz de lutar por um pódio seria ótimo. Sabemos que não será fácil, mas vamos tentar tudo o que pudermos", afirmou.

Massa é o atual sexto colocado do campeonato, com 32 pontos, três à frente do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de Williams, e agora espera fazer valer o seu ótimo conhecimento do circuito de Barcelona, que costuma receber anualmente testes da pré-temporada da F1.

"A Espanha tem uma pista que a maioria dos pilotos conhece 100% porque nós sempre testamos aqui no inverno. Então eu diria que todos conhecem muito bem a pista. Este é um circuito em que um bom carro normalmente vai bem porque aqui você tem um pouco de tudo: curvas de alta velocidade e de baixa velocidade. Se o carro funciona (desempenha) bem aqui, vai funcionar bem na maioria das pistas", enfatizou.

Mas, apesar do discurso otimista, Massa no fundo sabe que será uma missão muito complicada lutar por um pódio na prova deste domingo, pois a Ferrari e a Williams iniciaram melhor do que a Williams a briga para ser a segunda força da F1, que segue sendo dominada pela Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg. E principalmente pelo piloto alemão, dono de quatro vitórias nas quatro primeiras corridas do ano.

Vice-líder do Mundial, Hamilton tem 57 pontos, contra 100 do seu companheiro de equipe, enquanto o finlandês Kimi Raikkonen está no terceiro lugar, com 43 pontos pela Ferrari. Já a quarta posição é ocupada pelo australiano Daniel Ricciardo, com 36 pela Red Bull, enquanto o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) vem logo atrás, em quinto, com 33, apenas um ponto à frente de Massa.