Britânico vence de ponta a ponta etapa argentina da Fórmula E; Di Grassi é o 3º Na corrida em que considerou a melhor de sua carreira, o britânico Sam Bird venceu neste sábado, de ponta a ponta, a etapa de Buenos Aires, na Argentina, da temporada 2015/2016 da Fórmula E - categoria com carros equipados com motores elétricos. Mas não foi fácil, já que o tempo todo sofreu enorme pressão de algum concorrente - primeiro o brasileiro Lucas di Grassi e depois do suíço Sebastian Buemi.