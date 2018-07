Bruno Senna voltará a disputar o Mundial de Endurance em 2016

O brasileiro Bruno Senna está de volta ao Mundial de Endurance, disputada por protótipos esportivos e carros de turismo. Nesta quarta-feira, a RGR Sport by Morand anunciou que ele será um dos pilotos da equipe na temporada 2016, também composta pelo mexicano Ricardo Gonzalez e pelo português Filipe Albuquerque.

Em 2014, Bruno Senna participou pela última vez do Mundial de Endurance na categoria GT Pro pelo time oficial da fábrica Aston Martin em duas provas. Mas seu melhor desempenho foi em 2013, quando inclusive venceu duas provas, em Silverstone e no Circuito das Américas.

Agora ele está de volta ao mundo do protótipos, com a estreia marcada para 17 de abril, quando vai ser disputada as 6 Horas de Silverstone, na abertura do campeonato, quando os três pilotos vão se revezar ao volante do Ligier JS P2-Nissan.

"Estou muito animado com esta volta ao Mundial de Endurance numa categoria supercompetitiva como a LMP2. É uma oportunidade fantástica correr ao lado do Gonzalez e do Albuquerque. Tenho certeza que podemos brigar por vitórias com o carro preparado pela Morand. Não vejo a hora de chegar à primeira corrida", disse Bruno Senna.

A confirmação de que vai competir no Mundial de Endurance deixará o ano de 2016 ainda mais cheio para Bruno Senna, que também estará no Blancpain Sprint Series, disputado por carros de gran turismo como piloto titular da McLaren.

Além disso, ele também participa da temporada 2015/2016 da Fórmula E, disputada por monopostos movidos a energia elétrica. A próxima etapa será neste sábado, em Buenos Aires. Bruno Senna ocupa a 11ª colocação após a disputa de três corridas.