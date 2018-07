Calendário apertado da Fórmula 1 preocupa Felipe Nasr

Não bastasse o fraco rendimento da Sauber nesta temporada, o calendário da Fórmula 1 também preocupa Felipe Nasr. O brasileiro, que vem surpreendendo ao extrair resultados razoáveis do limitado carro da Sauber, admite que pilotos e equipes temem forte desgaste nos próximos meses, em razão da sequência de etapas consecutivas.

Nasr terá nas duas próximas semanas um exemplo do que deve acontecer com frequência no segundo semestre. Ele disputará o GP da Áustria no fim de semana e terá menos de uma semana de descanso até a corrida seguinte, na Inglaterra, no tradicional circuito de Silverstone, no dia 10.

"O calendário das corridas está nos mantendo muito ocupados, principalmente com as corridas 'back-to-back'", disse Nasr, referindo-se às provas que são disputadas em fins de semana consecutivos, sem intervalos.

Pilotos e equipes da F1 terão cinco "back-to-back" nos próximos meses. A maratona se deve em parte ao recorde de 21 etapas que o calendário 2016 está batendo na história da categoria.

Além de Áustria-Inglaterra, pilotos vão enfrentar provas sem intervalos nas etapas na Hungria-Alemanha, no fim de julho, Bélgica-Itália, entre o fim de agosto e o início de setembro (após recesso de verão europeu, em agosto), Malásia-Japão, início de outubro, e Estados Unidos-México, no fim do mesmo mês.