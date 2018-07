Campeão de 2015, Lorenzo lidera 1º treino livre da temporada da MotoGP Apesar das mudanças no regulamento da MotoGP, a competição reiniciou nesta quinta-feira da mesma forma em que terminou no ano passado: com Jorge Lorenzo na frente. O campeão de 2015 foi o mais rápido no primeiro treino livre da temporada 2016, no Circuito de Losail, em Doha, no Catar.