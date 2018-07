Castroneves faz 4º tempo e disputa pole das 500 Milhas de Indianápolis no domingo O piloto brasileiro Hélio Castroneves fez o quarto melhor tempo no primeiro dia de treinos classificatórios para a 100.ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, neste sábado, e se garantiu entre os nove pilotos que vão brigar pela pole position da mais tradicional prova do automobilismo mundial.