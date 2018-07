Chefe da McLaren prevê 'evolução maciça' na temporada 2016

Nos primeiros dias de ação no circuito de Barcelona, a McLaren figurou quase sempre entre os últimos colocados e enfrentou problemas mecânicos. Na melhor apresentação do time, logo na segunda-feira, o inglês Jenson Button foi o sexto mais rápido, entre 12 pilotos que foram para a pista. Mas foi quase dois segundos mais lento que o alemão Sebastian Vettel, o líder do dia.

Os primeiros números, contudo, não desanimaram Boullier. "Estamos tendo grande melhora, obtendo uma evolução maciça. Teremos um crescimento maciço neste ano", projetou o principal dirigente da equipe, que aposta na maior liberdade das fornecedoras para melhorar o rendimento dos motores.

Ele garante que a McLaren trabalhou duro nos últimos meses para avaliar cada peça do novo carro em busca de um rendimento melhor. "Não deixamos nenhuma pedra intocada. O carro do ano passado foi virado do avesso. Tentamos corrigir qualquer fraqueza e tivemos uma avaliação positiva no primeiro teste", afirmou.

Apesar das declarações otimistas, Boullier disse que não quer criar falta expectativa nos fãs. "Eu definitivamente não quero estimular nenhum expectativa equivocada. Isso seria errado para todos, inclusive para os pilotos", ponderou.

A McLaren e as demais equipes voltam para a pista espanhola nesta terça-feira para nova bateria de testes coletivos da pré-temporada da F1. A atividade vai até sexta-feira.