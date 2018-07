Chuva antecipa fim dos treinos da MotoGP na Austrália e Crutchlow é o mais rápido

A chuva persistente em Philip Island afetou as atividades iniciais da etapa da Austrália, a 16ª das 18 previstas para a temporada 2016. Nesta sexta-feira, o segundo treino livre acabou sendo abreviado, com o britânico Cal Crutchlow fechando o dia como o mais rápido.

O piloto da LCR Honda foi o mais rápido na sessão inicial em Philip Island. Depois, a segunda atividade teve o seu início adiado em 45 minutos, para que a água acumulada no asfalto do circuito fosse removida. Após a sessão finalmente ser iniciada, poucos pilotos optaram por se arriscar no traçado - apenas seis registraram voltas rápidas.

Na sequencia, quando faltavam pouco mais de 30 minutos para o fim do treino livre, a bandeira vermelha foi agitada paralisando a atividade. Depois de algum tempo de espera, os organizadores da MotoGP optaram pelo cancelamento da sessão, diante da falta de indicativos de que o tempo em Philip Island iria melhorar.

Com esse cenário, todos os melhores tempos dos pilotos que compõem o grid da MotoGP saíram do primeiro treino em Philip Island. E o mais rápido da sexta-feira foi o de Crutchlow, único piloto a fazer uma volta em menos de 1min41 ao marcar 1min40s957.

O italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, foi o segundo colocado, com a marca de 1min41s010, seguido do australiano John Miller, da Marc VDS Honda, com 1min41s457. Campeão antecipadamente e vencedor da etapa australiana no ano passado, o espanhol Marc Márquez, da Honda, foi o quarto colocado com a marca de 1min41s511.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, foi o quinto mais rápido, à frente do espanhol Maverick Viñales, da Suzuki. E a relação dos dez primeiros colocados acabou sendo completada, em ordem, pelos espanhóis Pol Espargaró e Álvaro Bautista, pelo norte-americano Nick Hayden e pelo alemão Stefan Bradl.

Os pilotos da Yamaha tiveram desempenho discreto nesta sexta-feira. O espanhol Jorge Lorenzo foi apenas o 19º colocado, logo à frente do italiano Valentino Rossi, que teve a sua melhor volta na primeira sessão anulado pelo uso do pneu frontal supermacio para pista molhada por mais que as dez voltas permitidas.

A sessão de classificação da etapa australiana da MotoGP está marcada para as 2h10 (horário de Brasília) deste sábado.