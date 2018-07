Colombiano Carlos Muñoz faz primeira pole position da carreira na Indy

Formado no automobilismo europeu, Muñoz teve uma das melhores estreias na Indy em todos os tempos. Nas 500 Milhas de Indianápolis de 2013, fez o segundo tempo no treino de classificação e completou a prova em segundo, atrás de Tony Kanaan. Depois, ele ainda levou sete etapas para ter nova oportunidade na categoria.

Quatro anos depois daquele feito, Muñoz volta a mostrar resultados. Ele foi segundo colocado em Indianápolis e, nesta sexta-feira, finalmente fez sua primeira pole position da carreira, pela Andretti Autosport.

"Honestamente, eu não esperava a pole. Depois do treino, eu realmente não estava feliz com meu carro. Quando vi minha primeira volta no placar, eu disse: "Caramba, foi uma boa volta". Minha segunda volta foi realmente boa, também. Ainda havia cinco carros e eu sofri um pouco com meus colegas e tudo mais", contou o colombiano, de 24 anos.

Quatro vezes campeão no Texas, Helinho sai em terceiro na prova de sábado à noite. A Penske, que colocou seus carros nas três primeiras posições no ano passado, desta vez terá Simon Pagenaud em sexto e Will Power em sétimo, além de Helinho em terceiro.