Renault revela pintura definitiva do carro com amarelo predominante

Às vésperas do início da temporada 2016, a Renault apresentou nesta quarta-feira a pintura definitiva do carro que marcará o retorno da montadora francesa à Fórmula 1 como uma equipe de fábrica. E, no evento realizado em Melbourne, a equipe confirmou que o amarelo será a cor predominante no bólido.

Ao apresentar o seu carro para sua volta à Fórmula 1 - o R.S.16 -, a Renault utilizou o preto como cor predominante, assim como durante os testes coletivos da pré-temporada. A equipe, porém, sempre indicou que a pintura utilizada era provisória. Agora, portanto, está definido que o carro será praticamente todo amarelo.

"Esta noite é sobre a nossa identidade e o que a Renault representa", disse o diretor esportivo da Renault, Cyril Abiteboul. "Eu olhei em volta e parece que as pessoas gostariam que sumíssemos com o preto, então nós fomos para algo diferente. Eu acho que funciona bem. Fomos para o amarelo, que tem sido a cor da Renault desde 1946, por isso estamos sendo fiéis à nossa história", acrescentou.

A Lotus também usou um vídeo para promover o seu novo carro, com os seus pilotos, o dinamarquês Kevin Magnussen e o novato britânico Jolyon Palmer, em uma praia, ao lado da surfista australiana Jean Coffey, transportando o carro em uma prancha.

"Tínhamos uma nova pintura para revelar em Melbourne, mas queríamos fazer as coisas um pouco diferentes. Estamos na Fórmula 1 para obter pontos na pista, mas também para conquistar muita atenção fora da pista, por isso, tivemos essa ideia. De acordo com nossos conhecimentos, é a primeira vez que um carro de F1 surfou!",afirmou Cyril Abiteboul, diretor administrativo da Renault.

A temporada 2016 da Fórmula 1 será aberta no próximo fim de semana com a realização do GP da Austrália. O primeiro treino livre no circuito de Melbourne será disputado nesta quinta-feira, a partir das 22h30 (horário de Brasília).