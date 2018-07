Com boas lembranças da Austrália, Nasr se diz pronto para 2ª temporada

Felipe Nasr estreará na temporada 2016 da Fórmula 1, no fim de semana, com boas lembranças do GP da Austrália do ano passado. Foi logo em Melbourne que ele obteve seu melhor resultado em uma corrida da F1, justamente em sua primeira prova na categoria. Aquele quinto lugar foi ainda a melhor posição na estreia de um piloto brasileiro na história da F1.

"O GP da Austrália me faz lembrar daquele resultado fantástico do ano passado. Terminar em quinto lugar logo na minha primeira corrida na Fórmula 1 é algo que eu nunca vou esquecer. É bom voltar a Albert Park com estas memórias", diz o piloto da Sauber, citando o nome do circuito que receberá a prova australiana no dia 20.

Prestes a dar início a sua segunda temporada na F1, Nasr se diz pronto para correr novamente na Austrália. "Me sinto bem preparado para começar minha segunda temporada. E estou curioso para ver como o modelo C35 vai se comportar em comparação aos outros carros. Trabalhamos bastante na fábrica [para preparar o novo modelo]", afirma.

Nasr foi o 13º colocado no Mundial de Pilotos do ano passado. Com seus 27 pontos, superou com tranquilidade o companheiro de equipe, o sueco Marcus Ericsson, que somou apenas nove. No Mundial de Construtores, a Sauber terminou na oitava e antepenúltima colocação.