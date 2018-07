Com carro mais leve, Di Grassi é desclassificado e perde vitória na Fórmula E

O brasileiro Lucas di Grassi foi desclassificado neste domingo da etapa do México da Fórmula E, categoria disputada por carros movidos exclusivamente a energia elétrica. O piloto havia vencido a prova no sábado e assumira a liderança do campeonato antes de ter o resultado cassado por uma irregularidade no seu carro.

Na pesagem, a organização constatou que o carro de Di Grassi registrava 886,2kg, enquanto o regulamento exige peso mínimo de 888kg. Por essa razão, o piloto teve anulada a vitória na Cidade do México. A equipe do brasileiro, a Abt Schaeffler, decidiu não apelar contra a decisão.

Com a decisão da organização da Fórmula E, o belga Jérôme D'Ambrosio herdou a vitória. Outro favorecido pelo resultado é o suíço Sebastien Buemi, que se manteve na liderança do campeonato. Di Grassi havia obtido a primeira posição com o triunfo de sábado. Agora, o brasileiro segue na segunda colocação geral, 22 pontos atrás do líder.

Na prova de sábado, Buemi herdou o segundo lugar enquanto os franceses Nico Prost e Loic Duval ficaram em terceiro e quarto, respectivamente. O holandês Robin Frijns foi o quinto colocado com a mudança na classificação da prova.