Com futuro indefinido na Fórmula 1, Nasr diz que Sauber é um 'lugar atraente' Ainda sem ter o seu futuro definido para a temporada 2017 da Fórmula 1, Felipe Nasr aproveitou a véspera do início das atividades do GP de Cingapura para elogiar a sua atual equipe, a Sauber. Embora ainda não tenha pontuado neste ano, o brasileiro a definiu como um lugar "atraente" para estar, destacando que vem enxergando evolução no time suíço. Mas ele garante que ainda não tem nada acertado para o próximo campeonato.