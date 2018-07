Com marcas históricas, Lorenzo supera Rossi e fatura pole em San Marino

Com recorde no circuito de Misano, o piloto espanhol Jorge Lorenzo desbancou os rivais Valentino Rossi e Maverick Viñales neste sábado e faturou em San Marino sua terceira pole position da temporada 2016 da MotoGP. Rossi, seu companheiro na Yamaha, largará em segundo, seguido do também espanhol Viñales, da equipe Suzuki Ecstar.

Ainda sonhando com o título da temporada, Lorenzo bateu o recorde da pista, ao cravar o tempo de 1min31s868 em sua melhor volta. Ele superou a própria marca, que dominava o circuito desde o ano passado, quando anotou 1min32s146 no treino classificatório. O recorde em corrida também pertence ao espanhol, de 1min33s273, obtido em 2015.

Com o resultado, Lorenzo se tornou o piloto com o maior número de poles na história da MotoGP, levando em conta também resultados nas categorias inferiores (125 e 250 cilindradas): 64. Assim, ele desbanca justamente Rossi e Márquez, que tinham 63 cada.

Em grande forma em Misano, Lorenzo foi o único piloto a correr abaixo de 1min32s no fim de semana. Rossi, que praticamente corre em casa em San Marino, anotou 1min32s216, enquanto Viñales completou sua melhor volta com 1min32s381. O espanhol chegou a Misano embalado pela primeira vitória da carreira na MotoGP, obtida no domingo passado, em Silverstone.

Líder do campeonato, Marc Márquez não passou do quarto lugar. O piloto da Honda registrou 1min32s443, exibindo ritmo semelhante ao de sexta-feira, quando foi apenas o quinto mais veloz do dia. O piloto espanhol soma 210 pontos na classificação geral, contra 160 de Rossi e 146 de Lorenzo.

Dúvida para a etapa de San Marino ao fim dos treinos de sexta, o italiano Andrea Iannone foi vetado da corrida deste domingo. Assim, nem participou da classificação deste sábado, após sofrer acidente na sexta. Ele teve constatada uma microfratura em uma das suas vértebras.

Com a ausência de Iannone, a Ducati optou por Michelle Pirro e não se arrependeu. O piloto anotou o quinto melhor tempo da classificação, com 1min32s467. Completam o Top 10 no grid de largada deste domingo o italiano Andrea Dovizioso, também da Ducati (1min32s677), o britânico Cal Crutchlow, que largará em sétimo com sua Honda ( 1min32s743), e os espanhóis Dani Pedrosa, também da Honda (1min32s859), Aleix Espargaró, da Suzuki Ecstar (1min32s918), e Pol Espargaró, da Yamaha Tech 3 (1min33s002).

O resultado de Pol Espargaró foi o mais surpreendente do dia porque ele havia sido o mais rápido de toda a sexta-feira, na disputa dos treinos livres. Na corrida deste domingo, às 9 horas (horário de Brasília), largará somente da décima colocação no grid.