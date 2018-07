Com obras atrasadas, etapa de Brasília sai do calendário de 2016 da Stock Car

A Stock Car confirmou nesta terça-feira uma mudança no calendário da atual temporada. A nona etapa, que aconteceria em Brasília, foi transferida para Curitiba. A data foi mantida: 16 de outubro.

O motivo é que o Autódromo Nelson Piquet, no Distrito Federal, está passando por reformas e não conseguirá terminar a tempo da competição. Por isso, a organização da Vicar, empresa que organiza a Stock Car, adiantou que Brasília abrirá o calendário 2017.

"Estamos contentes com o trabalho do Governo Distrital com o prosseguimento das reformas no Autódromo Internacional Nelson Piquet, mas por uma série de questões burocráticas, infelizmente as obras não estarão concluídas para podermos realizar etapas em Brasília neste ano", destacou Mauricio Slaviero, diretor-geral da Vicar.

O traçado em Curitiba fica localizado na cidade de Pinhais e quase foi desativado. No início do ano, os sócios do empreendimento informaram que não haveria mais competições no local e que no espaço seria vendido para construção de um condomínio. A mudança de planos alegrou Slaviero.

"É uma notícia que enche o fã de automobilismo de alegria. Curitiba é um dos melhores autódromos do Brasil, tem uma excelente estrutura e administração, então a sua continuidade é uma grata surpresa. Estamos extremamente felizes com isso, porque todos os pilotos adoram correr em Curitiba, e diante disso o autódromo tornou-se opção óbvia", comentou.

A pista da região metropolitana de Curitiba é a segunda que mais recebeu corridas da Stock Car em sua história, com 55 no total. No início da temporada, quando foi realizada a Corrida de Duplas, vencida por Marcos Gomes e Antonio Pizzonia, o evento foi tido como uma despedida do autódromo.