Com punição a Pérez, Massa larga em 5º no Azerbaijão

O brasileiro Felipe Massa foi beneficiado pela punição aplicada ao mexicano Sergio Pérez, da Force India, no GP da Europa, no Azerbaijão. O piloto da Williams vai largar em quinto no grid em Baku, neste domingo, em razão de sanção sofrida pelo rival.

Pérez foi o segundo mais veloz no treino classificatório. Porém, terá que largar somente da 7ª posição porque foi punido por ter trocado a caixa de câmbio ao fim do terceiro treino livre, no início da manhã. A troca foi necessária devido a uma batida naquela sessão.

Pelo regulamento da Fórmula 1, uma caixa de câmbio deve durar ao menos seis corridas seguidas. Não foi o caso de Pérez, que vai estrear um componente novo no traçado de rua de Baku.

Com a punição, ele caiu para o sétimo lugar, enquanto os rivais foram beneficiados com uma posição cada. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, herdou a segunda colocação, largando ao lado do pole Nico Rosberg.

O alemão Sebastian Vettel subiu para o terceiro posto e seu companheiro de Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, largará do quarto lugar. Massa será o quinto e o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, ficou com a sexta colocação.

A corrida no Azerbaijão será disputada às 10 horas deste domingo, no traçado de rua de Baku.

Confira o grid de largada do GP da Europa:

1º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 1min42s758

2º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 1min43s966

3º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 1min43s966

4º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 1min44s269

5º - Felipe Massa (BRA/Williams), a 1min44s483

6º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 1min44s717

7º - Sergio Pérez (MEX/Force India), a 1min43s515*

8º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), a 1min45s246

9º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1min45s570

10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 2min01s954

11º - Romain Grosjean (FRA/Haas), a 1min44s755

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), a 1min44s824

13º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), a 1min45s000

14º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 1min45s270

15º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas), a 1min45s349

16º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), a 1min46s048

17º - Rio Haryanto (IND/Manor), a 1min45s665

18º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), a 1min45s750

19º - Jenson Button (ING/McLaren), a 1min45s804

20º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a 1min46s231

21º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), a 1min46s348

22º - Jolyon Palmer (ING/Renault), a 1min46s394

* Perdeu cinco posições por sofrer punição no terceiro treino livre.