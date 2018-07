Com três pódios em Hockenheim, Massa espera retomar bom momento na Fórmula 1

Com futuro incerto na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa ainda não conseguiu grandes resultados na atual temporada e tem esperança de fazer valer o retrospecto positivo no circuito de Hockenheim, na Alemanha, para finalmente subir no pódio em 2016.

Na prova que será realizada neste domingo, das outras cinco vezes que competiu no local, Massa só não ficou entre os três melhores por duas vezes. Em 2006, classificou-se em segundo, na sua temporada de estreia na Ferrari. Dois anos depois, foi terceiro e, em 2010, ficou em segundo novamente.

Em 2012, Massa não se deu bem e terminou na 13.ª colocação. Dois anos mais tarde, o brasileiro fez um ótimo treino classificatório e largou em terceiro lugar. Mas se envolveu em um acidente logo na largada e abandonou a prova. Em 2007, 2009, 2011 e 2013, a etapa da Fórmula 1 na Alemanha foi realizada em Nurburgring. Em 2015, a prova prevista para acontecer no país europeu foi cancelada.

"Vai ser legal voltar ao Grande Prêmio da Alemanha depois de não ter no ano passado. Estamos nos preparando para Hockenheim, que é uma pista que gosto bastante de pilotar. Espero fazer uma boa corrida porque acho que o traçado favorece nosso carro. Vamos ver no final de semana", comentou Massa.

Se Massa não contou com a sorte na última edição do GP da Alemanha, seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, se deu bem. Na etapa que teve vitória do anfitrião Nico Rosberg, o finlandês da Williams terminou na segunda colocação. "É uma das pistas que tenho melhor resultado. Foi uma pista que pilotei bastante quando estava nas categorias de base, como Fórmula Renault e Fórmula 3. Conheço bem o lugar", comentou.

PIQUET E SENNA

E não são apenas os atuais pilotos da Williams que conseguiram bons resultados em Hockenheim. Uma das provas mais tradicionais da Fórmula 1, tem também um histórico positivo com outros pilotos brasileiros. Entre 1986 e 1990, a etapa foi dominada por Nelson Piquet e Ayrton Senna. Piquet, que já havia vencido em 1981, ergueu o troféu também em 1986 e 1987, quando pilotava uma Williams. Senna conquistou a primeira colocação nas outras três vezes seguidas pela McLaren. No ano 2000, Rubens Barrichello, com a Ferrari, também subiu no degrau mais alto do pódio na Alemanha.

Massa, na atual temporada, tem como melhor resultado dois quintos lugares - no GPs da Austrália e da Rússia. Ele ainda terminou em sexto na China, ficou em oitavo no Bahrein e na Espanha, em 10.º em Monaco e no GP da Europa; 11.º, na Inglaterra; 18.º, na Hungria; e duas desclassificações, no Canadá e na Áustria.