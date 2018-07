Com Vettel, F1 fecha nova bateria de testes de pneus para a temporada de 2017

A Pirelli divulgou nota oficial nesta quinta-feira para revelar informações sobre nova bateria de testes de pneus visando a temporada de 2017 da Fórmula 1. A fornecedora única de compostos da categoria revelou que Sebastian Vettel fechou na última quarta uma série de dois dias de trabalhos de pista no circuito de Montmeló, na Espanha, onde foram observados apenas pneus do tipo slick.

A Ferrari guiada pelo piloto alemão, por sinal, foi a equipe que deu mais voltas destes dois dias de testes, com 267 ao total. O tetracampeão mundial percorreu 156 na quarta-feira em um carro que foi adaptado para atender aos níveis de pressão aerodinâmicas esperados nos monopostos utilizados no próximo ano. No dia anterior, a escuderia italiana já havia testado os pneus por 111 voltas.

Outro piloto que esteve na pista neste dois dias de testes foi o também alemão Pascal Wehrlein, da Manor, que testou para a Mercedes. Ele fechou a quarta-feira com 89 voltas, depois de ter andado mais na terça, quando completou 134.

Os pneus slick utilizados nesta bateria de testes promovida pela Pirelli já contou com as novas medidas dos compostos que serão utilizados em 2017, que serão de 305/670-13 na frente e 405/670-13 na traseira, desta forma resgatando um layout antigo já visto nos carros da F1 em outras décadas. As duas medidas são maiores do que a dos carros atuais da F1, sendo que a mudança visará melhorar de forma significativa os tempos de volta dos pilotos com o aumento da aderência nas curvas.

A próxima bateria de testes de pneus da Fórmula 1 está marcada para acontecer nos dias 21 e 22 de setembro, para quando está prevista a participação apenas da Mercedes, no circuito de Paul Ricard, na França, onde desta vez a Pirelli irá observar apenas o comportamento dos pneus de chuva para 2017.