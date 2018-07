Com vitória e 5º lugar em Goiânia, Barrichello reduz desvantagem para líder Fraga

Rubens Barrichello foi o grande nome da etapa de Goiânia de Stock Car, realizada neste domingo, ao vencer a primeira corrida e conquistar o quinto lugar na segunda prova, reduzindo em 15 pontos a desvantagem em relação ao líder da temporada Felipe Fraga, que ficou em segundo e 19.º respectivamente nas duas disputas da tarde no circuito goiano.

Com os resultados na pista, Barrichello marcou 40 pontos, enquanto o rival na briga pelo campeonato ficou com 25. Assim, a diferença que era de 44 pontos antes deste domingo caiu para 29 pontos. Com duas etapas, e três corridas, até o final da temporada, ainda estão em jogo 105 pontos. Desta maneira, oito pilotos mantêm chances matemáticas de título.

CORRIDA 1

Na primeira prova deste domingo, disputada sob forte chuva, Barrichello largou da pole, mostrou toda a sua experiência e conquistou a vitória de ponta a ponta, com o rival Fraga na segunda posição. Valdeno Brito completou o pódio.

A corrida teve largada com safety car na pista e a bandeira verde foi acionada somente na terceira volta. No entanto, logo que os pilotos puderam pisar fundo, Cacá Bueno perdeu o controle do carro e acertou o muro, causando retorno do carro de segurança.

Durante toda a prova, as idas e vindas do safety car por conta de acidentes davam esperanças para Fraga tomar a primeira posição. No entanto, Rubinho conseguiu se manter na ponta e assegurou a vitória.

CORRIDA 2

Usando uma estratégia inesperada, sem parar em nenhuma das duas provas deste domingo, Átila Abreu largou em nono lugar na segunda corrida e cruzou a linha de chegada na primeira colocação, subindo ao primeiro lugar do pódio pela primeira vez em 2016. Thiago Camilo e Diego Nunes completaram o pódio.

A estratégia que deu certo para Átila acabou tirando da corrida nada menos do que seis carros na última volta. Entre os pilotos que enfrentaram a pane seca, Valdeno Brito e Julio Campos poderiam pontuar, mas acabaram fora.

Felipe Fraga, que largou do nono lugar no grid, rodou na última volta e viu Barrichello cruzar a linha de chegada na importante quinta posição. Mais à frente, Max Wilson cruzou a linha de chegada na quarta colocação.

A Stock Car retorna no próximo dia 20, com a etapa de Curvelo, em Minas Gerais, com duas corridas. A temporada termina no dia 11 de dezembro, com a corrida de Interlagos, que terá pontuação dobrada.