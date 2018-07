Di Grassi ganha no México e assume a liderança da Fórmula E

O brasileiro Lucas di Grassi é o novo líder da temporada 2015/2016 da Fórmula E, categoria disputada por carros movidos exclusivamente a energia elétrica. Neste sábado, ele assumiu a dianteira da classificação ao vencer a etapa da Cidade do México, a quinta do campeonato.

Di Grassi já havia vencido uma corrida na competição, em Putrajaya, na Malásia, e repetiu o feito neste sábado, depois de largar da terceira posição na prova mexicana. O brasileiro agora soma 101 pontos, com seis de vantagem para o suíço Sebastien Buemi, que encerrou a prova na terceira posição, logo atrás do belga Jérôme D'Ambrosio.

Agressivo, Di Grassi conseguiu ultrapassar o francês Nicolas Prost antes do pit stop obrigatório para assumir a segunda posição. Depois, logo no seu retorno à pista, foi a vez de ganhar a posição de D'Ambrosio, que ele não teria ameaçada no restante da disputa.

Ainda mais que o belga foi bastante atacado por Buemi. Apesar disso, conseguiu sustentar a segunda posição, o que inclusive ajuda Di Grassi na luta pelo título da Fórmula E.

Os outros brasileiros tiveram desempenho ruim neste sábado na Cidade do México, ficando fora da zona de pontuação. Bruno Senna foi o 11º colocado, enquanto Nelsinho Piquet terminou a disputa na 14ª posição.

A sexta etapa da temporada 2015/2016 da Fórmula E vai ser disputada em 2 de abril, no circuito de rua de Long Beach, nos Estados Unidos.