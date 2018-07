Direção do GP do Brasil se diz 'surpreendida' com indefinição sobre prova em 2017

Poucas horas depois de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgar o calendário provisório da temporada 2017 da Fórmula 1 e informar que a disputa do GP do Brasil de 2017 ainda está "sujeita a confirmação", a organização da prova realizada no País se manifestou nesta quarta-feira à tarde, por meio de nota oficial, para dizer que foi "surpreendida" com esta indefinição.

"A organização GP do Brasil de Fórmula 1 foi surpreendida, nesta quarta-feira, com a divulgação do calendário provisório do Mundial de F1 para 2017, onde a etapa brasileira aparece condicionada à confirmação", ressaltou a curta nota, que em seguida lembra que a corrida realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tem compromisso firmado para receber provas da categoria máxima do automobilismo por mais três anos, além do atual, no qual o GP será disputado no dia 13 de novembro.

"Há um contrato em vigência até 2020 e que será cumprido rigorosamente como sempre ocorreu nestes 45 anos", encerra a curta nota, lembrando do fato de que a F1 vem sendo realizada de forma ininterrupta no Brasil em todo este longo período, no qual a etapa brasileira também aconteceu no Rio de Janeiro, no circuito de Jacarepaguá, em 1978, e depois entre 1981 e 1989.

Pelo calendário apresentado nesta quarta pela FIA, já há 18 etapas garantidas no Mundial de 2017, além de outras três que ainda precisam ser confirmadas. E uma delas é justamente o GP do Brasil, que é listado como "sujeita a confirmação", assim como também estão as corridas do Canadá e da Alemanha.

O calendário da categoria foi publicado após reunião em Paris do Conselho Mundial do Automobilismo (MMSC, na sigla em inglês). Pela listagem divulgadas nesta quarta, a temporada será iniciada no dia 26 de março de 2017, na Austrália, e terá o seu encerramento em 26 de novembro, nos Emirados Árabes Unidos.

Ainda "sujeito a confirmação", o GP do Brasil está pré-agendado para 12 de novembro no próximo ano, quando deverá ocorrer a penúltima prova da temporada.