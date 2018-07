Diretor da Mercedes prevê crescimento de concorrentes em 2016

A menos de três semanas dos primeiros testes de pré-temporada da Fórmula 1, a Mercedes mostrou preocupação com o desenvolvimento das concorrentes. A escuderia alemã, que dominou os dois últimos campeonatos com os títulos de Lewis Hamilton, teme a evolução da Ferrari e até mesmo da McLaren.

A possibilidade de as equipes poderem alterar mais componentes do motor faz a Mercedes esperar uma temporada mais equilibrada. "Se vermos o que a Ferrari fez nos últimos 12 meses, é louvável", disse o diretor administrativo de motores da equipe alemã, Andy Cowell.

A escuderia italiana ficou em segundo no campeonato de construtores do ano passado, ao conquistar três vitórias com Sebastian Vettel. O resultado impressionou por ter sido bem superior ao quarto lugar do ano anterior, quando não ganhou uma corrida sequer, feito que não ocorria desde 1993.

A Mercedes prevê que 2016 será bem mais complicado do que as duas últimas temporadas, fora já ter em mente a preocupação com o ano seguinte. O regulamento da categoria será modificado, alteração que deve alterar as forças da categoria.

A novidade é a esperança para equipes como a McLaren, que vem de uma temporada péssima após retomar a parceria de motores com a Honda e ficar em penúltimo entre os construtores. Para o diretor da Mercerdes, o vexame é a grande motivação para a escuderia inglesa reagir. "Eles estão aprendendo aos olhos do público, mas estão altamente determinados. Sabemos exatamente como a McLaren funciona. Então eles vão ter enormes ganhos", disse Cowell.