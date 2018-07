Dovizioso domina pista molhada na Malásia e fica com a pole na MotoGP

O italiano Andrea Dovizioso garantiu neste sábado a pole position na Malásia, a penúltima etapa da MotoGP na temporada. O piloto aproveitou a pista molhada do circuito em Sepang, dominou o treino classificatório e cravou sua melhor volta no final do Q2, em 2min11s485.

A segunda colocação ficou com o compatriota Valentino Rossi, que ficou 0s246 atrás. O espanhol Jorge Lorenzo sairá em terceiro. A quarta colocação ficou com o também espanhol Marc Márquez, que já garantiu o título antecipado da categoria há duas corridas.

Márquez ficou fora da briga pela pole pois ainda se recupera de uma gastroenterite. No entanto, conseguiu ficar à frente do inglês Cal Crutchlow, vencedor da última etapa, na Austrália, e que chegou a sofrer uma queda no Q2.

O sexto lugar no grid é do italiano Andrea Iannone, seguido pelo espanhol Aleix Espargaró. O espanhol Maverick Viñales sairá em oitavo, à frente do compatriota Álvaro Bautista, o nono colocado. O também espanhol Loris Baz completa o grid dos dez mais rápidos. A largada para a etapa da Malásia está prevista para as 5h (horário de Brasília).