Em homenagem, MotoGP aposenta número 58 usado por Marco Simoncelli

A organização da MotoGP anunciou nesta quinta-feira mais uma homenagem ao piloto Marco Simoncelli, que morreu de forma trágica em acidente na temporada 2011. A direção da MotoGP decidiu "aposentar" o número 58 que o italiano costumava usar ao longo de toda sua carreira na motovelocidade.

O anúncio aconteceu às vésperas da disputa da etapa de San Marino do Mundial de MotoGP, marcada para este domingo. No circuito de Misano, onde os italianos costumam se sentir em casa, a organização divulgou a nova homenagem ao piloto da Itália morto há cinco anos. Antes, o remodelado circuito já havia sido batizado com o nome de Marco Simoncelli.

"Retirar o #58 do grid da MotoGP. Este número, a partir de agora, pertence à família Simoncelli. Nós não iremos mais usá-lo, a menos que eles decidam dar a alguém a honra de usar este número", afirmou Carmelo Ezpeleta, principal dirigente da MotoGP. Simoncelli morreu durante a etapa da Malásia de 2011, ao sofrer um grave acidente ainda na primeira volta da prova.