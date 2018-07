Em 5º, Massa festeja 'bom começo'; Nasr lamenta carro ruim

Os dois pilotos brasileiros que participam da temporada 2016 da Fórmula 1 tiveram inícios opostos. Enquanto Felipe Massa estreou no ano com um bom quinto lugar no GP da Austrália, a Sauber de Felipe Nasr foi um dos carros mais lentos ao longo de todo o fim de semana e não permitiu ao brasileiro ter nenhuma competitividade, sendo o penúltimo a cruzar a linha de chegada.

"Foi uma boa corrida. Terminar em quinto, somando alguns bons pontos, certamente é um bom começo de temporada", comentou Felipe Massa, admitindo que a bandeira vermelha que paralisou a prova por 20 minutos após o acidente de Fernando Alonso o ajudou a terminar tão bem.

"A bandeira vermelha no meio da prova nos ajudou a manter nossa estratégia em só uma parada e, por causa disso, ultrapassamos a dupla da Toro Rosso, que decidiu ir com pneus diferentes. É por isso que estou feliz com o resultado", disse Massa, que chegou três posições à frente de seu companheiro de equipe na Williams, Valtteri Bottas.

Já Felipe Nasr, em 15.º, não tinha nada o que comemorar. "Nós tivemos muitas dificuldades com relação ao nosso ritmo, na comparação com os nossos rivais mais próximos. Ficou claro durante a corrida que eu não tinha condições de me manter à frente dos meus rivais", reclamou, avisando: "Temos muito trabalho à fazer".