'Entre Nós' recebe piloto Guga Lima, da Stock Car

Aos 20 anos, Gustavo Lima, ou somente Guga Lima, disputa sua segunda temporada na Stock Car. Apesar de jovem, o piloto já tem um currículo considerável, inclusive com passagem pela Academia de pilotos da McLaren, em 2014. O início da carreira foi no kart, em 2009. Ele permaneceu na categoria por três anos antes de rumar à Europa. Guga participou da Fórmula Renault e da Fórmula 4 até retornar o Brasil e entrar na Stock Car.

Atualmente, Guga está na TMG Racing e tem como companheiro Valdeno Brito. Nesta temporada, o piloto soma 42 pontos, mas não conseguiu nenhuma vitória. Ele conversou com o colunista do Estadão, Eduardo Moreira, no "Entre Nós". "Quando sento naquele carro eu só penso em me divertir, é o que eu gosto", afirmou.

O PROGRAMA

Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o 'Entre Nós' em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional. "Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo a entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

Curto e interativo, a ideia do 'Entre Nós' é fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira